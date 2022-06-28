28 июня ожидаются следующие события – Челябинск

28.06.2022, вторник
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12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Что представили челябинские дизайнеры на Московской неделе моды» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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15:00 Челябинск – Пешеходная прогулка по историческим местам Челябинска «Кировка: история и современность». Встреча возле главного входа театра оперы и балета (пл. Ярославского, 1)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс «Анатомический рисунок» (Челябинский музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А)
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19:00 Челябинск – Екатеринбургский государственный академический театр «Урал Опера Балет» представит одноактные балеты в рамках XIII Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» (Челябинский театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1)
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