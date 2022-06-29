29 июня ожидаются следующие события – Челябинск

29.06.2022, среда

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как меняется финансовое поведение южноуральцев?» (пресс-центр «АиФ-Челябинск»)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная приемной кампании в колледжи Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «Рисунок пастелью» (Челябинский музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А)

19:00 Челябинск – Самое красивое завершение сезона. Вход бесплатный, по предварительной записи (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)

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