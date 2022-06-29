Российские туристы скупают в Турции медикаменты

Россияне скупают в Турции медикаменты: во всех туристических городах в аптеках можно встретить русскоязычных покупателей с длинными списками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях появились целые ветки, где туристы делятся опытом приобретения медикаментов, информацией о ценах и адресами, где можно купить дешевле и без рецепта.

Так, вернувшиеся из Турции в последние две недели утверждают, что смогли свободно купить антидепрессанты, снотворное и ингаляторы для астматиков. Цены, по словам, туристов отличаются в 4 – 10 раз. Можно приобрести и препараты, которые найти в России сейчас очень сложно – например, «L-тироксин», «Экседрин» или «Вентолин» в небулах.

Турки против подобных «shop-туров» не возражают. Более того, в ряде аптек появились русскоговорящие продавцы и возможность рассчитываться картами «Мир», а большие заказы по просьбе покупателей доставляют в отели.

Однако чрезмерно увлекаться фарма-шопингом не стоит: «В документах Федеральной таможенной службы нет четкого указания, сколько медицинских препаратов для личного пользования можно ввозить в РФ. Но на практике, увидев подозрительно много коробок с лекарствами, таможенники могут предположить, что вы везете их на продажу, – отмечает Tourdom.ru – В таком случае у вас потребуют медицинские документы, подтверждающие, что препараты назначены именно вам для долговременного приема. Не зарегистрированные в РФ фармсредства ввозить в страну можно, если они не производятся в России или рекомендованы ВОЗ. Но вот к психотропным лекарствам возникнут большие вопросы: необходим рецепт с печатями и выписка из истории болезни. Кроме того, такие препараты нужно декларировать».

А некоторые препараты и вовсе запрещены для ввоза в Россию и за них можно попасть под уголовную ответственность.

Наконец, ряд препаратов, считающихся в Турции достаточно безобидными, в России таковыми не являются. Например, ряд лекарств, использующихся для лечения кашля, в нашей стране относятся к психотропным, и попытка их ввезти может обернуться серьезными неприятностями.

Москва, Игорь Юров

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