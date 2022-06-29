На Урале осудили контрабандистов, продавших за границу оружие

В Чебаркуле вынесли приговор участникам группы, занимавшейся контрабандой военной техники в Европу.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ по Челябинской области, группа продавала комплектующие вооружения и военную технику, в том числе из Челябинской области. Груз контрабандой отправлялся в страны Восточной Европы.

Сотрудники ФСБ задержали членов группы осенью 2019 года. Чебаркульский городской суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Корме того, осужденные должны заплатить штрафы от 500 до 950 тысяч рублей. А один из них лишен воинского звания «полковник».

Организатор преступной группы, живший в Калининграде, объявлен в международный розыск.

Чебаркуль, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»