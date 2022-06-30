30 июня ожидаются следующие события – Челябинск

19:00 Челябинск – Пятый день XIII Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой»: балет Александра Глазунова «Раймонда» в исполнении Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского (Челябинский театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1)