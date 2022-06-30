30 июня ожидаются следующие события – Челябинск

30.06.2022, четверг
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная проведению летней образовательной программы школьников по литературе (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Выставка-ярмарка «Мир самоцветов» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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14:00 Челябинск – Торжественное открытие итоговой выставки фотографии Grand Eurasia 2022 (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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16:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная веранда)
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18:00 Челябинск – Проект «Уроки свадебного танца» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс художника-иллюстратора Евгения Синицына «Рисунок в смешанной технике» (Челябинский музей изобразительных искусств, салон «Губернаторский», пл. Революции, 1)
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19:00 Челябинск – Пятый день XIII Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой»: балет Александра Глазунова «Раймонда» в исполнении Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского (Челябинский театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1)
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