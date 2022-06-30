Челябинец получил многочисленные переломы, упав в строительный котлован

В Челябинске мужчина упал в строительный котлован.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской службе спасения, инцидент произошел накануне на улице 3-го Интернационала.

Во время прокладки труб один из рабочих не удержался и рухнул в вырытую траншею с высоты около 4 метров. Прибывшие на вызов медики констатировали у пострадавшего многочисленные переломы и попросили спасателей поднять мужчину из траншеи.

35-летнему рабочему наложили шины и «воротник Шанца», транспортировали до автомобиля скорой помощи и доставили в больницу.

Челябинск, Павел Зварзин

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