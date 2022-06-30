С 1 июля в Челябинской области подорожают коммунальные услуги

С 1 июля в Челябинской области традиционно подорожают коммунальные услуги.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве тарифного регулирования и энергетики, для каждого муниципалитета в зависимости от набора коммунальных услуг и их поставщиков, зон теплоснабжения определяются индивидуальные изменения тарифов по каждому виду коммунальных услуг, но прирост совокупного платежа за коммунальные услуги не должен превышать 3,4%.

Например, в Челябинске более всего подорожает холодная вода – на 9,3%, или на 2 рубля 45 копеек: за кубометр теперь придется платить 28 рублей 74 копейки. Тариф на водоотведение увеличится на 4,3% ( до 19 рублей 80 копеек за куб). На 3,4% подрастут платежи за газ(новый тариф – 7,9 рубля за куб) и вывоз ТКО (501,49 рубля за куб); на 3,3% – электроснабжение в домах с электроплитами (2,51 рубля за киловатт), на 3,2% – электроэнергия в домах с газовыми плитами (3,58 рубля за киловатт). Наименьший рост – на 2,5% произойдет на отопление и горячее водоснабжение: за одну гигакалорию теперь придется платить 1 тысячу 432 рубля 3 копейки.

размер платежа определен, исходя из средней обеспеченности жильем, которая для г. Челябинска составляет 27,0 кв. м на человека

В среднем по Челябинской области по сравнению с декабрем 2021 года тарифы вырастут:

на электрическую энергию – 3,3% (дома с электроплитой в городских населенных пунктах) и 3,2% (дома с газовой плитой и дома в сельской местности);

на отопление – 2,7%;

на горячее водоснабжение – 2,9%;

на холодное водоснабжение – 6,6%;

на водоотведение – 5,6%;

на газ – 3,4%;

на обращение с ТКО – 3,4%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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