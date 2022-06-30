В Челябинске машина вылетела на остановку общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинска, ДТП произошло сегодня днем возле дома №40 на Копейском шоссе. Столкнулись ехавшие во встречном направлении Лада «Гранта» и ВАЗ-2115. От удара «пятнадцатую» отбросило на остановку. К счастью, никого из находившихся на остановке людей не задело.

Из столкнувшихся автомобилей госпитализировали по одному человеку.

Челябинск, Павел Зварзин

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