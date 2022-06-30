Челябинцам добавили хлопот с коммунальными платежами: с 1 июля меняется схема передачи показаний потребления воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор показания и по холодной, и по горячей воде горожане передавали в МУП «ПОВВ», а оттуда необходимые данные поступали в «Уралэнергосбыт».

Однако сотрудничество между двумя снабжающими организациями в этом вопросе закончилось. Поэтому с июля горожане должны показания счетчиков холодной воды сообщать в МУП «ПОВВ», а горячей – в «Уралэнергосбыт».

Аналогичная ситуация с актами на установку, опломбировку и поверку приборов учета- их придется развозить по разным организациям.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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