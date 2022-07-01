1 июля ожидаются следующие события – Челябинск

01.07.2022, пятница
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10:00 Челябинск – Большой патриотический марафон в рамках проекта «Свеча памяти воинам интернационалистам, ветеранам боевых действий» (стела «Доблестным сынам Отечества»)
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11:00 Челябинск – Выставка-ярмарка «Мир самоцветов» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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11:00 Челябинск – Закрытие сезона в Камерном театре и заплыв на SUP-бордах (ул. Цвиллинга, 15)
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13:00 Челябинск – Ежегодный праздник «Пони-принцессы» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, центральная площадка)
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14:00 Челябинск – Презентация 58 новых легковых автомобилей для медицинских организаций Челябинской области с участием губернатора Алексея Текслера (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70)
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16:00 Челябинск – Занятие для всей семьи «Маски сказочного монстрика» (Челябинский музей изобразительных искусств, Картинная галерея, ул. Труда, 92А)
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16:00 Челябинск – Открытие выставки «Автопортреты» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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19:00 Челябинск – Балет Александра Глазунова «Раймонда» в исполнении Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского в рамках XIII Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» (Челябинский театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1)
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21:30 Челябинск – Кинопоказ фильма «Зеленая карета», время может корректироваться (Арт-сквера Набережной реки Миасс)
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21:30 Челябинск – Фестиваль уличного кино: показ внеконкурсных работ о семье и лучших работ проекта «100 киношников Урала» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у фонтана)
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