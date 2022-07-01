1 июля ожидаются следующие события – Челябинск

19:00 Челябинск – Балет Александра Глазунова «Раймонда» в исполнении Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского в рамках XIII Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» (Челябинский театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1)