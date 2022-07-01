На Южный Урал вернулось лето

На Южный Урал вернулось тепло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в большинстве территорий Челябинской области воздух днем прогреется до плюс 22 градусов, на юге – до плюс 25.

В субботу днем ожидается плюс 23 – плюс 25, а в воскресенье температура поднимется до +26. В понедельник, 4 июля, может немного похолодать, но к концу следующей недели ожидается уже до плюс 28 – плюс 31. Дожди – небольшие – прогнозируются только в понедельник.

Челябинск, Софья Артемьева

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