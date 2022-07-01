Движение по Ленинградскому мосту откроют через две недели, но не полностью

Движение по Ленинградскому мосту на проспекте Победы в Челябинске обещают открыть к 15 июля. Об этом сегодня сообщила глава города Наталья Котова.

«Трамваи поедут в оба направления. Автобусы и весь автомобильный транспорт пока только в сторону Тракторозаводского района. До конца лета движение будет открыто в полном объеме», – заявила градоначальница.

Как уже сообщал «Новый День», мост был построен в 1953 году. Срок эксплуатации истек несколько лет назад. Капремонт делали 25 лет назад. С тех пор нагрузки ежегодно возрастали. К 2016 году износ железобетонного основания проезжей части превысил 65%, а само стояние моста было оценено как предаварийное.

Реконструкцию начали только в прошлом году. Мост обещали перестроить, увеличив количество полос и расширив пешеходное пространство.

Год назад в мэрии завяли, что движение по мосту откроют в июле 2022 года, а полностью ввести объект в эксплуатацию планируют 1 сентября 2022 года. Теперь сообщается, что срок окончания работ, согласно контракта, – 20 сентября, и реконструкция ведется с опережением графика.

Челябинск Июль 01, Ольга Арсентьева

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