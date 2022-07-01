Как вы не концептуально на птиц смотрите: в сфере туризма собираются ввести новые ГОСТЫ

В России разработана новая перспективная программа стандартизации в сфере туризма. Программа рассчитана до 2024 года и призвана улучшить качество и конкурентоспособность внутреннего турпродукта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в роли разработчика выступил Ростуризм, который предлагает пересмотреть или разработать 81 ГОСТ.

В числе прочего собираются пересмотреть требования к услугам турагентств, персоналу розничных и туроператорских компаний, а также ввести четкие определения для стандартов «все включено» и «ультра все включено» в гостиницах.

Ряд блоков детализирован буквально до мелочей: например, гавани для яхт, если программа будет одобрена, придется стандартизировать аж четыре раза: отдельно будут разработаны требования для объектов с основным, средним и высоким уровнями обслуживания, а также для стоянок класса «люкс».

Некоторые пункты и вовсе выглядят экзотично. Так, в следующем году в части развития экотуризма предполагается разработать ГОСТ для организаторов наблюдения за птицами, а гастрономический туризм получит стандарт для ресторанов «локальной кухни» – в Ростуризме решили отрегулировать «визуальные аспекты».

Все эти работы предусмотрены национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства», – отмечает «Коммерсантъ», – причем одним из его показателей является «Количество новых и обновленных государственных стандартов в сфере туризма». На разработку и совершенствование стандартов Ростуризм заложил 109 млн рублей.

«Среди экспертов нет единого мнения о том, насколько целесообразны эти траты. С одной стороны, некоторые стандарты давно назрели. Это, в частности, требования к маркировке и оборудованию туристических троп, квалификации инструкторов-проводников и т.д. Создание четких правил в этой сфере напрямую влияет на безопасность восхождений, походов, сплавов и т.д. С другой – есть мнение, что разработка столь обширного количества ГОСТов избыточна», – пишет TourDom.

«Получается, что Ростуризм заказывает разработку стандартов и сам же их у себя и принимает, – цитирует издание вице-президента объединения предпринимателей «Опора России» Алексея Кожевникова. – Стандарты делаются для помощи в работе профсообществу, а не для того, чтобы они просто лежали на полке и им никто не следовал. Их количество еще не означает, что они будут использоваться рынком».

Другие эксперты отмечают, что сейчас стандарты в туризме необязательны, поэтому сама по себе их разработка вряд ли что-то изменит.

«Опора России» направила письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой дать экономическое обоснование каждого ГОСТа и доработать с учетом мнения профессионального сообщества.

Москва, Игорь Юров

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