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Пятница, 1 июля 2022, 18:18 мск

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Жителя Урала подозревают в систематическом изнасиловании ребенка

Жителя Копейска подозревают в систематическом изнасиловании ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обвинение предъявлено 73-летнему мужчине, в роли потерпевшей оказалась его 14-летняя внучка. По версии следствия, первый факт эпизод насилия произошел, когда девочке было всего 6 лет. С тех пор дед неоднократно совершал с ней действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

Копейск, Павел Зварзин

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