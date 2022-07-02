2 июля ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Начало работы летнего клуба «Китайский всей семьей» для детей с 6 до 12 лет и их родителей 13 часов (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, зал литературы по искусству)