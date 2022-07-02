2 июля ожидаются следующие события – Челябинск

02.07.2022, суббота
-
10:00 Челябинск – Парад выпускников Южно-Уральского государственного университета и торжественная церемония вручения дипломов (пр Ленина, 78, площадь перед главным корпусом ЮУрГУ)
-
10:00 Челябинск – Старт ежегодного благотворительного автопробега «С «Родной» по родному краю» по маршруту: Челябинск – село Красносельское – поселок Березовский Увельского района
-
11:00 Челябинск – Программа выходного дня в Саду Победы: спортивная тренировка для всех возрастов; детская игровая программа «Мы-Пираты»; научное шоу; детская дискотека (ул. Героев Танкограда, 79)
-
11:00 Челябинск – Выставка-ярмарка «Мир самоцветов» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
-
12:00 Челябинск – Пляжный гастрономический фестиваль FOODIE (центр отдыха «Русские забавы», ул. Лыжных Батальонов, 7/1)
-
12:00 Челябинск – Tape-art для самых маленьких (Челябинский музей изобразительных искусств, Картинная галерея, ул. Труда, 92А)
-
12:00 Челябинск – Интерактивные игры с юными посетителями, которые проведут диснеевские принцессы (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, площадка фестиваля песочных скульптур)
-
12:00 Челябинск – Библиотека №1 организует праздник День семьи, любви и верности для жителей и гостей Металлургического района (площадь на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жукова)
-
13:00 Челябинск – Начало работы летнего клуба «Китайский всей семьей» для детей с 6 до 12 лет и их родителей 13 часов (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, зал литературы по искусству)
-
13:00 Челябинск – Шоу «Медвежья рыбалка». Белые медведи Алтын и Айриша продемонстрируют синхронное и несинхронное плавание, эффектные погружения в воду, прыжки с брызгами и ловкую рыбалку на форель (Челябинский зоопарк)
-
14:00 Челябинск – Открытие выставки «Совлечение бытия», приуроченной к 75-летию писателя Владимира Курносенко (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, атриум западной башни музея)
-
15:00 Челябинск – Арт-коллаж (Челябинский музей изобразительных искусств, Картинная галерея, ул. Труда, 92А)
-
16:00 Челябинск – Музыкально-танцевальная программа для старшего поколения (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, площадка у фонтана)
-
16:15 Челябинск – Мастер-класс по созданию украшений для детей (ул. 60-летия Октября, 11, площадка у фонтана)
-
17:00 Челябинск – Моноспектакль актера НХТ Александра Майера о жизни и творчестве Сергея Есенина «О верю, верю счастье есть!»: «Анна Снегина», «Чёрный человек», цикл «Персидские мотивы», стихи о Родине и о любви (Арт-сквер Набережной реки Миасс)
-
18:00 Челябинск – Вечер джаза: ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко», дуэт Дмитрия Перминова (саксофон) и Кристины Рыжковской (вокал) (Арт-сквер Набережной реки Миасс)
-
18:00 Челябинск – Концерт «Аргун 2000», посвященный памяти погибших сотрудников сводного отряда ГУ МВД, УФСБ, прокуратуры Челябинской области. После концерта состоится премьерный показ короткого фильма «Сын» детского патриотического киножурнала «Белый журавлик» (Зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
-
19:00 Челябинск – Кинопоказ фильма «Экипаж» (Городской сад им. А.С. Пушкина, центральная сцена)
-
22:00 Челябинск – Кинопоказ фильма «Свадьба в Малиновке» в рамках проекта «КиноЛето» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, летний театр)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube