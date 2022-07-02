Челябинцы судятся с микрофинансовой компанией за кредиты, которые они не брали

В Москве подан коллективный иск к микрофинансовой компании «VIVA Деньги» (ООО МФК «ЦФП»), выдававшей микрокредиты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», истцы – 41 человек, большинство из которых – жители Челябинска, заявляют, что не брали у компании никаких денег, все займы были оформлены без из ведома и требуют, чтобы компания официально признала отсутствие у них какой-либо задолженности.

Истцы утверждают, что микрокредиты оформляются через чужие аккаунты «Госуслуг», которые взламываются. А по существующей упрощенной системе выдачи микрокредитов каких-то особых подтверждений небольшой заем не требует. И теперь у некоторых истцов «VIVА Деньги» уже требует через суд погашения кредитов.

«Главное наше требование: чтобы в «VIVA Деньги» официально признали, что мы им ничего не должны, – цитирует одного из авторов иска NGS.RU. – А так уже почти у всех кредитная история чистая – нам Центральный банк ее почистил».

Несколько аналогичных исков подано и в Челябинске. Более того, по заявлению одного из невольных «заемщиков» было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, но в роли пострадавшего в этом деле числится… микрофинансовая компания, которой, якобы, нанесли ущерб неустановленные лица.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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