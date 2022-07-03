3-4 июля ожидаются следующие события – Челябинск

03.07.2022, воскресенье

11:00 Челябинск – Выставка-ярмарка «Мир самоцветов» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

12:00 Челябинск – Программа «Здоровый выходной»: конкурсы и викторины по здоровому образу жизни (Горсаду им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, площадка фестиваля песочных скульптур)

12:00 Челябинск – «Час с ректором ЮУрГУ» (главный корпус ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, второй этаж, актовый зал)

15:00 Челябинск – Клуб любителей фантастики: обсуждение «Авиатора» Евгения Водолазкина и «Заражения» Сергея Тармашева (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

16:00 Челябинск – Концерт духового оркестра (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, летний театр)

19:00 Челябинск – Тренировка Zumba (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, летний театр)

04.07.2022, понедельник

11:00 Челябинск – Мастер-класс «В объективе – семья»: создание коллажа из семейных фотографий (Центр культуры и досуга Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

12:00 Челябинск – Музыкальный час (Центр культуры и досуга Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

13:00 Челябинск – Театральная игра «Расскажу о своей семье» (Центр культуры и досуга Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

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