В Челябинске семимесячному ребенку отказали в питании

В Челябинской поликлинике семимесячному ребенку отказали в питании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», маленький челябинец приписан к поликлинике №4. У его матери молоко пропало практически сразу после родов, и женщине периодически выдают смеси для детского питания. В очередной раз для получения смеси она обратилась в поликлинику 30 июня, но в медучреждении ей отказали, заявив, что смеси нет на складе.

По словам горожанки, сначала ситуацию объяснили спецоперацией, потом повышением цен, а когда женщина потребовала документ с указанием что смеси для ее ребенка нет с указанием причины отказа, врач побежала к заведующей, после чего заявила, что смеси выдают только детям, инфицированным ВИЧ.

Когда в ситуации начла разбираться пресса, выяснилось, что детские питание в поликлинике все же есть: «Смесь на складе есть, она выдается по показаниям детям с рахитом, ВИЧ-заболеванием. Также возможно выдавать бесплатную смесь при отсутствии молока, но детям до года, – цитирует 74.ru главврача поликлиники № 4 Павла Визе. – В этой ситуации, раз ребенку меньше года, пусть женщина обратится в понедельник к начмеду, разберемся, почему произошла ошибка».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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