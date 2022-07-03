В Челябинске на перекрестке забил фонтан, оставивший без воды тысячи горожан

В Челябинске на перекрестке улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы забил фонтан, из-за этого жители 9 многоэтажек остались без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня рано утром, воду в домах отключили около 7 часов, а обещают вернуть только к 20:00.

По информации городской администрации без воды остались дома №№12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22 по улице 250-летия Челябинска и дом №30 на улице 40-летия Победы.

На месте работает аварийная бригада.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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