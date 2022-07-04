В Челябинске начинается третий этап гидравлических испытаний

В Челябинске 5 июля начинается третий этап опрессовок.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, без горячей воды останутся 883 многоквартирных дома в Советском, Тракторозаводском, Ленинском, Курчатовском и Калининском районах, а также 41 детский сад и 17 медицинских учреждений.

Вернуть воду обещают через 2 недели, но только в том случае, если во время гидравлических испытаний не возникнет серьезных проблем. Например, в северной части Металлургического района опрессовка затянулась дольше обещанного срока.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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