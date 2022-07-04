Власти Челябинской области не смогли выполнить требование президента России по вакцинации против коронавируса

Челябинская область так и не смогла выполнить требование президента России по вакцинации против коронавируса. Это следует из государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Челябинской области в 2021 году».

Напомним, Владимир Путин поставил задачу привить не менее 80% населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году против COVID-19 первым компонентом было привито 1 млн 654 тыс 121 южноуральцев, что составляет 81,7% от плана (80% взрослого населения Челябинской области – это около 2 млн 25 тыс человек), завершили вакцинацию 1 млн 545 тыс 244 человек, или 76,3% от плана.

По итогам года охват южноуральцев первыми прививками составил 50,6%, вторыми – 47% (взрослого населения – 65,4% и 61% соответственно), говорится в докладе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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