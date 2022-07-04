В Челябинске младенца выбросили на улицу

В Челябинске выбросили на улицу младенца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», малыша обнаружили случайные прохожие на теплотрассе в Ленинском районе. Ребенок оказался жив. Его увезли в больницу, где врачи выяснили его возраст – 1 месяц.

По словам медиков его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Полиция разыскивает родителей малыша.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»