В Челябинске младенца выбросили на улицу

В Челябинске выбросили на улицу младенца.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», малыша обнаружили случайные прохожие на теплотрассе в Ленинском районе. Ребенок оказался жив. Его увезли в больницу, где врачи выяснили его возраст – 1 месяц.
По словам медиков его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.
Полиция разыскивает родителей малыша.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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