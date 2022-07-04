В Челябинской области экс-бухгалтера райотдела образования будут судить за кражу 700 тысяч рублей

Бывший бухгалтер муниципального учреждения в Челябинской области предстанет перед судом за хищение свыше 700 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Кизильского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения.

По версии следствия с мая по декабрь 2016 года, являясь бухгалтером централизованной бухгалтерии Кизильского районного отдела образования, используя служебное положение, женщина присвоила свыше 700 тысяч рублей, принадлежащих образовательным учреждениям района.

Деньги якобы начислялись работникам 5 дошкольных образовательных учреждений. Но в реестрах зачислений бухгалтер указывала номера своих банковских счетов, куда выплаты и направлялись. Полученными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия прокурором района в суд направлено исковое заявление о возмещении причиненного материального ущерба.

Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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