В России вдвое выросли онлайн-продажи детских товаров

Эксперты назвали наиболее растущие онлайн-рынки России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мае-июне текущего года по сравнению с январем-февралем (до начала СВО) существенно выросли онлайн-продажи детской одежды. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на исследование от CloudPayments.

Оборот в этом сегменте увеличился более чем вдвое – на 120%. Количество транзакций выросло на 52%. Средний чек прибавил 68%, составив 5 тысяч 836 рублей. При этом ожидаемо значительный рост продаж коснулся детской одежды российских производителей.

Еще один лидер на полках интернет-магазинов – строительные материалы. Рост оборота в этом сегмента составил 69%, а средний чек – 35 тысяч 293 рубля.

Также в числе лидеров по росту продаж в онлайне ткани и товары для рукоделия (+61%, средний чек – 266 рублей) и товары для животных (+28%, средний чек – 8 тысяч 879 рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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