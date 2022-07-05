5 июля ожидаются следующие события – Челябинск

19:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «По улице Сибирской», которую проведет библиотекарь-краевед Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина в рамках проекта «Прогулки по Челябинску» (встреча возле главного входа театра оперы и балета имени Глинки, пл. Ярославского, 1)