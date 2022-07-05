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Вторник, 5 июля 2022, 04:07 мск

Новости Челябинск

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5 июля ожидаются следующие события – Челябинск

05.07.2022, вторник

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Региональные особенности господдержки для самозанятых» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 17:00 Челябинск – Открытая лекция Юрия Кульчицкого и Елизаветы Беспаловой «Экономика города. Эффекты от реализации городских проектов» (Дом архитектора Челябинска, пр. Ленина, 41а)

  • 17:30 Челябинск – Заседание ораторского клуба «Отклик»: «Как используя смолл-ток и сторителлинг создавать и поддерживать круговую беседу» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж)

  • 19:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «По улице Сибирской», которую проведет библиотекарь-краевед Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина в рамках проекта «Прогулки по Челябинску» (встреча возле главного входа театра оперы и балета имени Глинки, пл. Ярославского, 1)

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