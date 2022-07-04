В самолете, экстренно вернувшемся в Шереметьево, неполадки возникли четвертый раз за год

В самолете авиакомпании «Россия», вылетевшем сегодня из Шереметьево в Магнитогорск и экстренно вернувшемся в Москву, за последний год трижды возникали серьезные неполадки, не считая сегодняшнего инцидента.

Как уже сообщал «Новый День» борт FV W6391 вылетел из Москвы с задержкой на час, долетел до Нижегородской области и вернулся обратно.

По информации портала MSK1.ru, ссылающегося на телеграм-канала Aviaincedents, в мае прошлого да этот Sukhoi Superjet выполнял рейс из Перми в Москву, и у него отказал метеолокатор.

В августе, во время перелета из Махачкалы в Москву, у него, как и сегодня, возникли проблемы с топливной системой.

А 1 января текущего самолет вылетел из Москвы в Челябинск, но экстренно вернулся в Шереметьево из-за проблем с бортовым компьютером.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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