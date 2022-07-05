В Челябинской области в ближайшие дни может появиться новый министр

Новый руководитель министерства здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева может избавиться от приставки «исполняющая обязанности» уже в ближайшие дни.

Как сообщили источники РИА «Новый День», ее кандидатура уже прошла практически все согласования. «Пламенная речь» с призывом присягнуть на верность во время первой встречи с будущими подчиненными, безусловно, отразилась на ее репутации в среде тех, кто принимает решения о назначении, но не столь критично, чтобы обрушить карьеру спикера.

О том, что Ткачева чувствует себя в новой роли уверенно, говорит и назначение на должность первого заместителя министра Елены Недочуковой, считавшейся в ФОМС правой рукой теперь уже бывшей начальницы, – ее представили коллективу министерства еще 1 июля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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