Челябинцы готовы отдать уходящей IKEA миллионы рублей

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA начинает в России тотальную распродажу.

Напомним, сеть приостановила работу в РФ в начале марта, однако сотрудников не увольняли. В июне владельцы бизнеса заявили, что окончательно уходят из страны – все фабрики буду проданы, а магазины и склады закрыты. В связи с этим и была объявлена тотальная распродажа.

Сначала приобрести оставшуюся продукцию могли только сотрудники сети, с сегодняшнего дня товары доступны для остальных россиян. Правда, купить их можно только онлайн, а забрать – только в городах присутствия бренда, то есть там, где есть фирменные магазины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске переговоры об открытии IKEA велись лет 20, но так ни к чему и не привели. Поэтому ездить за популярными товарами приходилось в Уфу или Екатеринбург. В городе появились несколько компаний, специализировавшихся исключительно на доставке товаров из IKEA – проблем с заказами у них не было до марта текущего года.

Когда сеть приостановила деятельность, часть компаний переключилась на другие виды бизнеса. И теперь, после объявления распродажи, выяснилось, что половина прежних посредников в сфере перевозок больше не работает. Зато тех, кто остался, буквально завалили заказами.

«За пару дней мы набрали заказов на несколько миллионов рублей, – рассказали агентству в одной из таких компаний. – Пришлось остановить прием заявок, так как мы пока не совсем понимаем, как будем разбираться с теми, что уже оформлены».

В другой фирме «Новому Дню» сообщили, что заказ на доставку еще можно сделать, но только на конец июля и без гарантии – останется ли что-нибудь к тому времени на складах, сказать сейчас никто не берется.

«Ажиотаж очень большой, – рассказали в третьей компании. – В отделах по работе с юридическими лицами образовались очереди, чтобы только разместить заказы. И возможно, что мы не успеем оформить все заявки наших клиентов. Например, в пандемию, когда IKEA тоже работала только онлайн, если график выдачи заказов «забивался» на 2 – 3 недели вперед, магазины просто переставали на некоторое время принимать заявки. Похоже, сейчас эта ситуация повторится».

Отметим, что сейчас и IKEA, и компании-посредники работают только по 100%-ной предоплате, поэтому челябинские покупатели рискуют, заплатив деньги, нужный товар не получить. Впрочем, все собеседники агентства обещали, что средства, перечисленные им за невыполненные заявки, в полном объеме будут возвращены клиентам.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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