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Вторник, 5 июля 2022, 16:38 мск

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На Урале от удара молнии сгорел дом

В Южноуральске во время грозы сгорел частный жилой дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одну из домовых пристроек попала молния, огонь перекинулся на основное здание, а потом на баню.

Обитатели дома смогли выбраться на улицу – никто не пострадал, а двухэтажный дом сгорел.

Отметим, что 10 лет назад семья уже пережила пожар в квартире, после чего и построила дом. И теперь снова осталась без крова.

Челябинск, Павел Зварзин

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