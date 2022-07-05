На Урале от удара молнии сгорел дом

В Южноуральске во время грозы сгорел частный жилой дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одну из домовых пристроек попала молния, огонь перекинулся на основное здание, а потом на баню.

Обитатели дома смогли выбраться на улицу – никто не пострадал, а двухэтажный дом сгорел.

Отметим, что 10 лет назад семья уже пережила пожар в квартире, после чего и построила дом. И теперь снова осталась без крова.

Челябинск, Павел Зварзин

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