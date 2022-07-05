На Урале угнали машину с ребенком и попали в ДТП

Челябинец угнал машину с пятилетним ребенком и попал в ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел накануне на 18-м километре трассы Челябинск – Екатеринбург. Жительница Копейска возвращалась домой из Каслей на личном автомобиле. Около 23 часов она заехала на автозаправку, и отправилась к кассе, чтобы заплатить за бензин, оставив в салоне спящего пятилетнего сына.

А еще она оставила ключи от машины в замке зажигания, что облегчило задачу преступнику. Выйдя из машины и направившись к кассе, женщину увидела, что какой-то мужчина открывает дверь ее автомобиля. Копейчанка бросилась назад, но преступник оттолкнул ее, заскочил в салон и уехал.

Женщина обратилась в полицию Сосновского района. Был объявлен план «Перехват». Автомобиль нашли в течение получаса – угонщик не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Малыш находился в удерживающем кресле и не пострадал. Его передали матери. А угонщика отправила в СИЗО.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Павел Зварзин

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