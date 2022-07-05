В поселке под Челябинском отключили дома от газа и отказались подключать обратно

В коркинском поселке Роза газовики отказались возвращать в дома «голубое топливо».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в безвыходном положении оказались жители девяти домов. Об этом они рассказали в паблике «Текслер, помоги».

По словам розинцев, в воскресенье, 3 июля, по дворам стали ходить газовики и ставить заглушки на газовые трубы. На вопрос «Почему?» ответили: авария. В понедельник утром отключили газ.

Жители ждали устранения аварии, а когда время подошло уже к вечеру, стали спрашивать у работников, когда же газоснабжение восстановят. Какова же была растерянность южноуральцев, когда им заявили, что о подаче газа сотрудники компании и не задумываются. «Сначала заключите договор на обслуживание, тогда и включим», – услышали от рабочих розинцы.

Позвонив по предложенному работниками номеру телефона, жители услышали то же самое: «Пока договора не будет, газа вы не увидите, доставайте плитки и готовьте».

От заключения договоров южноуральцы не отказываются. Но для этого каждому собственнику необходимо приехать со всем документами в офис обслуживающей организации. Обратившись в совет депутатов Коркино, жители узнали, что местные власти в курсе ситуации и этим вопросом занимаются. Заверил их в том же и замглавы поселка.

Только пока розинцы вторые сутки сидят без газа. Между тем, ночью температура не поднимается выше +6, днем тоже прохладно. Жители опасаются, что электрические сети нагрузки от использования отопительных приборов, электроплиток и прочего необходимого теперь оборудования просто не выдержат. Ведь раньше воду нагревали с помощью газовых колонок, отопительные системы тоже у многих работали на газе.

Терзает коркинцев и еще один вопрос: а была ли авария?

Челябинск, Виктор Елисеев

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