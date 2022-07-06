6 июля ожидаются следующие события – Челябинск

06.07.2022, среда

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Социальные проекты Парка исторической реконструкции «Гардарика» и военно-патриотического клуба «Эхо войны» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина)

17:00 Челябинск – Общественное обсуждение концепции пешеходной зоны на проспекте Победы от улицы Солнечной до Молдавской (администрация Курчатовского района, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Литературный клуб «Пой, читай, говори» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж)

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