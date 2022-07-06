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Среда, 6 июля 2022, 04:45 мск

Новости Челябинск

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6 июля ожидаются следующие события – Челябинск

06.07.2022, среда

  • 10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Социальные проекты Парка исторической реконструкции «Гардарика» и военно-патриотического клуба «Эхо войны» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина)

  • 17:00 Челябинск – Общественное обсуждение концепции пешеходной зоны на проспекте Победы от улицы Солнечной до Молдавской (администрация Курчатовского района, Комсомольский пр., 41)

  • 17:00 Челябинск – Литературный клуб «Пой, читай, говори» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж)

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