Челябинка напала на случайно задевшего ее ребенка

В Челябинске женщина ударила по голове ребенка, случайно задевшего ее на узком тротуаре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из дворов на улице Мамина. 6-летняя девочка ехала на самокате по узкой пешеходной дорожке вдоль подъездов. Навстречу ей шла дама. Проезжая мимо, девочка задела женщину рукой, та развернулась и размаху ударила ребенка телефоном по голове.

На помощь девочке бросилась мать, шедшая следом. Она оттащила нервную прохожую от дочери.

«Девочку пришлось отвезти к врачу: после удара у нее сильно болит голова», – уточняет Агентство чрезвычайных новостей. Мать ребенка написала заявление в полицию.

Челябинск, Павел Зварзин

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