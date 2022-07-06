Челябинка напала на случайно задевшего ее ребенка

В Челябинске женщина ударила по голове ребенка, случайно задевшего ее на узком тротуаре.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из дворов на улице Мамина. 6-летняя девочка ехала на самокате по узкой пешеходной дорожке вдоль подъездов. Навстречу ей шла дама. Проезжая мимо, девочка задела женщину рукой, та развернулась и размаху ударила ребенка телефоном по голове.
На помощь девочке бросилась мать, шедшая следом. Она оттащила нервную прохожую от дочери.
«Девочку пришлось отвезти к врачу: после удара у нее сильно болит голова», – уточняет Агентство чрезвычайных новостей. Мать ребенка написала заявление в полицию.
Челябинск, Павел Зварзин
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