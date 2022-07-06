Парфюмерный супермаркет оштрафовали за завышенную самооценку

Челябинское УФАС России начислило штраф за рекламу магазинов косметики «Золотое яблоко», которую в ведомстве сочли недостоверной.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФАС, поводом для привлечения к ответственности стала реклама о рекламе на одном из федеральных каналов:

«… Для девчонок Эппл Голд – это как для пчелок мед. Ну и ассортимент там лучший в мире, если что… *по мнению артистов Бетси и группы M&A…».

«В рекламе отсутствовало подтверждение указанного заявления и информация о конкретном критерии, согласно которому ассортимент магазина является лучшим в мире, – отмечают в ведомстве. – Примечание «по мнению артистов Бетси и группы M&A» не может свидетельствовать о наличии в рекламе такого критерия».

В итоге ООО «Екатеринбург Яблоко» оштрафовано на 100 тысяч рублей за нарушение требований рекламного законодательства.

Челябинск, Софья Артемьева

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