7 июля ожидаются следующие события – Челябинск

07.07.2022, четверг
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10:15 Челябинск – Выезд средств массовой информации Челябинска на объекты благоустройства общественных пространств Металлургического района – осмотр объектов проведут глава города Наталья Котова и депутаты Челябинской городской Думы (отъезд от администрации Челябинска, площадь Революции, 2)
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11:00 Челябинск – Творческая встреча с главным режиссером Челябинского молодежного театра Иваном Миневцевым (конференц-зал Челябинского епархиального управления, Кыштымская, 34)
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12:00 Челябинск – День кибербезопасности – «Безопасные каникулы» (детский технопарк «Кванториум», ул. Орджоникидзе, 50)
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12:30 Челябинск – Онлайн-лекция «Цифровая антропология» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности в Челябинской области, с участием председатель комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмилы Рерих и многодетных матерей (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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13:00 Челябинск – «Посиделки в старинном стиле», посвященные Дню семьи, любви и верности (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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13:00, 14:00, 15:00 Челябинск – Квесты «Круг жизни и любви», посвященные Дню семьи, любви и верности. Челябинцев призывают попробовать себя в роли мастера «книжного пикапа» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, молодежный отдел)
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16:00 Челябинск – Онлайн-лекция «Сторителлинг» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)
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17:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное празднованию Дня любви, семьи и верности (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
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18:00 Челябинск – Открытие выставки челябинского авангардиста «Лев Гутовский. Из ниоткуда в никуда» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Евгения Александрова, пл. Революции, 1)
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