7 июля ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности в Челябинской области, с участием председатель комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмилы Рерих и многодетных матерей (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)