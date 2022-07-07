В Челябинске ребенок умер, упав с велосипеда, – медиков ждали 40 минут

В Челябинске ребенок умер, упав с велосипеда: вызвать «скорую» пострадавшему оказалось почти невозможно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ЖК «Твоя Привилегия». –летний мальчик решил скатиться с горки, но упал. Очевидцы попытались вызвать «скорую», но службы 103 и 112 вызовы принять отказались ЖК не является территорией Челябинска), посоветовав обратиться на подстанцию Кременкуля, но там сообщили, что у них всего две машины, поэтому быстро ждать медиков не стоит.

Между тем, по словам очевидцев, мальчик был без сознания, хрипел, побелел и почти не дышал. Кто вспомнил о знакомом травматологе – позвонили ему. Тот по видеосвязи посоветовал уложить ребенка на землю, поднять ноги вверх, сделать защип в районе пупка и крутить его, чтобы мальчик пришел в себя и не терял сознание.

Другие помчались в местную поликлинику, там оказались лишь гинеколог и терапевт. Их уговорили приехать к мальчику.

«Они поддерживали мальчика в сознании, поили водой, проверяли все реакции, нашатырем возвращали в сознание. Когда врачи «скорой» приехали, высказали нам претензию, что мы сами не отвезли ребенка в городскую больницу. Что их и так всего 2 машины, а тут еще и мы... На это мы в один голос ответили, что могли только навредить, – цитирует 74.ru участников событий. – Маме ребенка, которая уже была в истерике, но держалась как могла, сказали закрыть рот. Выслушав врачей из поликлиники, ребенка положили на носилки и увезли в областную больницу. Позже мама сообщила, что он скончался».

В минздраве Челябинской области ситуацию пока не прокомментировали.

Жители «Привилегии» давно жалуются на проблемы с медицинской помощью: в этом районе живет более 30 тысяч человек, много детей и пожилых людей, но «скорая» приезжает только на серьезные с точки зрения медиков случаи и то не раньше чем через 30 – 40 минут. А чаще всего вообще отказывают в помощи, ссылаясь на отсутствие машин.

«Недавно в «Полимедику» завели женщину, на которую напала собака. Рука, подмышка, грудь были разодраны. Ей вызвали «скорую», но медики не приехали, в итоге пострадавшая самостоятельно уехала в город», – рассказывают жители ЖК «Твоя привилегия».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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