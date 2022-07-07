В Челябинске автомобиль вылетел на остановку, есть пострадавшие

В Челябинске автомобиль в очередной раз вылетел на остановку общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня днем на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Косарева. Столкнулись Opel Astra и Volkswagen Polo. От удара Opel выбросило на остановку, где в этот момент находились люди. Никто из них не пострадал.

Водителя Opel и пассажира Volkswagen госпитализировали.

Отметим, что в октябре прошлого года на этом же перекрестке произошло похожее ДТП: одну из машин после столкновения отбросило на пешеходную зону. Тогда пострадали 4 человека.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»