Эксперты замерили скорость мобильного интернета в России

В России определен оператор с лучшей мобильной сетью.

МегаФон набрал максимальный балл за покрытие сети и скорость интернета, которая более чем на 30% опережает ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla.

Для анализа были изучены замеры скорости пользователей приложения Speedtest с января по июнь 2022 года, а также данные приложения о покрытии сети.

Отчет о качестве покрытия Ookla предоставила впервые. Сеть МегаФона признана лучшей по этому критерию. Для оценки эксперты анализируют количество локаций площадью 100х100 метров и качество представленных там сервисов – 4G и ниже. На основе двух показателей выводится общий результат. Для анализа было сделано 1,6 миллиарда замеров на 2,2 миллиона мобильных устройств.

В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости интернета: вместо средних показателей используются медианные – они лучше отражают пользовательский опыт. Результаты основаны на 6,3 миллиона замеров на 1,3 миллиона мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, загрузки данных – 9,09 Мбит/с. В Москве скорость скачивания достигла 41,73 Мбит/с, в Санкт-Петербурге – 23,49 Мбит/с, а в Челябинске – 26,17 Мбит/с.

Выводы по Челябинску сделаны на основе анализа около 34 тысяч тестов пользователей интернета в сетях всех операторов. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Магнитогорске – медианная скорость загрузки здесь составила 26,41 Мбит/с, и это также лучшие значения среди всех операторов.

Высокая скорость стала результатом работы по развитию сети – улучшению и расширению покрытия в городах, сельской местности и труднодоступных районах. Только с начала года инженеры МегаФона модернизировали и построили свыше 50 базовых станций в Челябинской области. Помимо столицы региона качество услуг выросло в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Златоусте, Копейске, Коркино, Карабаше, Миассе, Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Чебаркуле, Южноуральске, Юрюзане, других городах и небольших селах и поселках региона.

«Мы используем все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала МегаФон оператором №1 по покрытию и скорости мобильного интернета в России», – комментирует технический директор МегаФона Алексей Титов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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