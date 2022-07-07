Украинец заявил о минировании челябинской авиабазы

В Челябинске задержали мужчину, который минувшей ночью заявил о минировании авиабазы Шагол.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, звонивший оказался 44-летний украинец, ранее судимый за кражу, разбой, грабеж и угон автомобиля.

Звонивший был пьян и скандировал лозунги запрещенных в России экстремистских организаций.

Протрезвев, он признал свою вину.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Челябинск, Павел Зварзин

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