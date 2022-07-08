8 июля ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Встреча с юристом Евгением Черепаниным на тему «Защита социальных и жилищных прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, зал №2, Центр правовой и деловой информации)