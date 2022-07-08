8 июля ожидаются следующие события – Челябинск

08.07.2022, пятница
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10:00 Челябинск – Конкурсно-игровая программа для детей от шести до девяти лет «Семьей дорожить – счастливым быть» (библиотека «Ровесник», ул. Комарова, 114)
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10:00 Челябинск – Интерактивный квест «Счастливы вместе!» для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (Челябинский зоопарк)
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10:30 Челябинск – Интерактивная игровая программа, посвященная Дню любви, семьи и верности (ДК «Сокол», ул. 1-я Увельская, 1)
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11:00 Челябинск – Мероприятие для школьников 10-16 лет, посвященное истории жизни святых Петра и Февронии: обзор серии книг «История России», соревнование среди команд «Любовь», «Верность» и «Семья» (библиотека «Ровесник», ул. Комарова, 114)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Ромашка-спиннер» (библиотека №16 «Маяк», ул. Керченская, 6)
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12:00 Челябинск – Презентация нового языкового проекта «Просвещение – мәғариф» (библиотека №15 башкирской и татарской литературы им. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Прогулка-лекция «Семейные традиции питомцев» (Челябинский зоопарк, встреча у центральной клумбы)
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14:00 Челябинск – Встреча с юристом Евгением Черепаниным на тему «Защита социальных и жилищных прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, зал №2, Центр правовой и деловой информации)
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16:00 Челябинск – Выступление ансамбля «Октоих» (Сад Победы)
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17:00 Челябинск – Выступления творческих коллективов, подвижные семейные игры, конкурс рисунка на асфальте, мастер-класс по изготовлению ромашек (клуб «Шершни», ул. Центральная, 3-А)
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17:30 Челябинск – Семейные игры и выступления творческих коллективов (сквер ДК «Сосновка», ул.Пионерская, 2-А)
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17:30 Челябинск – Кинопоказ фильма «Романс о влюбленных» (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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18:00 Челябинск – Одноразовая звуковая инсталляция для 10-15 гитар в рамках выставки «Лев Гутовский. Из ниоткуда в никуда» Льва Гутовского состоится (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Евгения Александрова, пл. Революции, 1)
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21:30 Челябинск – Кинопоказ фильма «Любовь с ограничениями» (Арт-сквер Набережной реки Миасс)
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21:30 Челябинск – Фестиваль уличного кино: показ внеконкурсной подборки и альманаха уральских режиссеров (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, площадка у фонтана)
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22:00 Челябинск – Кинопоказ фильма «Он – дракон» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, летний театр)
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