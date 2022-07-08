российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 июля 2022, 11:04 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

В Челябинске вандалы совершили «набег» на пункт пропуска парка Гагарина

Фото telegram-канала «Администрация города Челябинска»

В Челябинске вандалы совершили «набег» (буквально – наезд) на пункт пропуска в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, инцидент произошел сегодня около 5 часов утра на входе в парк возле общежития №1 ЮУрГУ. Молодые люди подъехали на велосипедах и разрисовали пункт охраны краской из баллончика. Но не учли, что в этом месте установлены камеры наружного наблюдения.

Администрация парка подала заявление в правоохранительные органы.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,