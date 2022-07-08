В Челябинске вандалы совершили «набег» на пункт пропуска парка Гагарина

В Челябинске вандалы совершили «набег» (буквально – наезд) на пункт пропуска в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, инцидент произошел сегодня около 5 часов утра на входе в парк возле общежития №1 ЮУрГУ. Молодые люди подъехали на велосипедах и разрисовали пункт охраны краской из баллончика. Но не учли, что в этом месте установлены камеры наружного наблюдения.

Администрация парка подала заявление в правоохранительные органы.

Челябинск, Павел Зварзин

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