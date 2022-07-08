Банкам разрешили вводить отрицательные ставки по валютным вкладам – соответствующий закон одобрил сегодня Совет федерации (6 июля его приняла в третьем чтении Госдума). Пока речь идет только о счетах юридических лиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно закону, банки получили возможность устанавливать комиссию, превышающую проценты по депозиту. Причем, это можно будет сделать не только в рамках новых договоров, но и по уже открытым валютным вкладам.

В Центробанке считают, что эта мера ускорит девалютизацию банковского сектора: если клиент не хочет доплачивать банку за хранение свих средств, то ему придется выводить валюту со счетов. «Но проблема в том, что непонятно, куда валюту выводить», – отмечает «Коммерсант»: забрать ее наличными нельзя, получить вместо нее рубли по существующему курсу не выгодно, переводить в другой банк тоже – во-первых, за перевод придется заплатить, во-вторых, в другом банке, скорее всего, тоже будет комиссия за ведение валютных счетов.

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»