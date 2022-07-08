Челябинская область вошла в десятку регионов с наибольшим числом банкротств

Челябинская область вошла в десятку российских регионов с наибольшим числом банкротств компаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала текущего года открыты конкурсные производства в отношении 96 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств, что на 41% больше аналогичных показателей прошлого года. При этом в целом по стране количество открытых конкурсных процедур в первом полугодии выросло на 5,6%

По общему числу банкротств бизнеса лидируют Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург. Челябинская область по этому показателю занимает 10 место.

Челябинск, Павел Зварзин

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