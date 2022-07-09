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Суббота, 9 июля 2022, 07:26 мск

Новости Челябинск

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9-11 июля ожидаются следующие события – Челябинск

09.07.2022, суббота

  • 12:00 Челябинск – Выступление иллюзиониста на площадке Фестиваля песочных фигур (Городской сад им. А.С. Пушкина)

  • 12:00 Челябинск – Открытие выставки живописных и графических работ Ольги Масалыгиной «Незабываемые мгновения счастья» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

  • 18:00 Челябинск – Фестиваль современного искусства и электронной музыки (Центр креативных индустрий SVOBODA2, ул. Свободы, 2). Вход на локацию ДВОР свободный. Вход на локацию ЦЕХ: 400/500 рублей

  • 19:00 Челябинск – Кинопоказ комедии Карена Шахназарова «Мы из джаза» (Городской сад им. А.С. Пушкина, центральная сцена)

  • 22:00 Челябинск – Кинопоказ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, летний театр)

10.07.2022, воскресенье

  • 11:00 Челябинск – Начало фестиваля сап-серфинга GlobalSupMania (Шершневское водохранилище)

  • 12:00 Челябинск – «Здоровый выходной» (Городской сад им. А.С. Пушкина, плрщадка фестиваля песочных скульптур)

  • 12:00 Челябинск – Развлекательная программа (парк «Металлург» имени Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, Дом «Аквариум»)

  • 12:00 Челябинск – Торжественное открытие фестиваля сап-серфинга GlobalSupMania (спортшкола по гребле на байдарках и каноэ, ул. Лыжных Батальонов, 7)

11.07.2022, понедельник

  • 10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

  • 12:00 Челябинск – «Зеленый понедельник» (Челябинский государственный университет, ул. Братьев Кашириных, 129, Ботанический сад)

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