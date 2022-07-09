9-11 июля ожидаются следующие события – Челябинск

09.07.2022, суббота
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12:00 Челябинск – Выступление иллюзиониста на площадке Фестиваля песочных фигур (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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12:00 Челябинск – Открытие выставки живописных и графических работ Ольги Масалыгиной «Незабываемые мгновения счастья» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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18:00 Челябинск – Фестиваль современного искусства и электронной музыки (Центр креативных индустрий SVOBODA2, ул. Свободы, 2). Вход на локацию ДВОР свободный. Вход на локацию ЦЕХ: 400/500 рублей
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19:00 Челябинск – Кинопоказ комедии Карена Шахназарова «Мы из джаза» (Городской сад им. А.С. Пушкина, центральная сцена)
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22:00 Челябинск – Кинопоказ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, летний театр)
10.07.2022, воскресенье
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11:00 Челябинск – Начало фестиваля сап-серфинга GlobalSupMania (Шершневское водохранилище)
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12:00 Челябинск – «Здоровый выходной» (Городской сад им. А.С. Пушкина, плрщадка фестиваля песочных скульптур)
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12:00 Челябинск – Развлекательная программа (парк «Металлург» имени Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, Дом «Аквариум»)
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12:00 Челябинск – Торжественное открытие фестиваля сап-серфинга GlobalSupMania (спортшкола по гребле на байдарках и каноэ, ул. Лыжных Батальонов, 7)
11.07.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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12:00 Челябинск – «Зеленый понедельник» (Челябинский государственный университет, ул. Братьев Кашириных, 129, Ботанический сад)
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