В мэрии Челябинска прокомментировали ситуацию с водой на городских пляжах

В мэрии Челябинске опровергают информацию о том, что вода в районе 4 официальных городских пляжей не соответствует нормативам.

Как уже сообщал «Новый День», в конце минувшей недели надзорное ведомство сообщило, что по результатам проведенных в июне 2022 года лабораторных исследований воды водных объектов в местах купания населения, качество воды озера Смолино (пляж «Смолинский») и Шершневского водохранилища («Городской пляж» и пляж «Шершневский») не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, качество воды озера Первое (пляж «Первоозерный») не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В мэрии заявили: согласно результатам исследования от 5 июля, несоответствие нормативам выявлено только на пляже в поселке Чурилова (улица Черничная) – по микробиологическим показателям. «Мы не рекомендуем пить эту воду», – отметили в администрации, утончив, что данный пляж в минувшие выходные посетили более 2 тысяч человек.

На текущей неделе должны быть проведены повторные исследования воды в районе всех официальных городских пляжей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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