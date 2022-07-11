Наступившая неделя будет жаркой

Наступившая неделя на Южном Урале будет жаркой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на юге и востоке области дневные температуры на протяжении 7 дней будут находиться на 30-градусной отметке и выше. На севере и западе в отдельные дни может быть прохладнее – около плюс 25.

В Челябинске и центральных районах области температура днем будет колебаться в пределах плюс 27 – плюс 31.

По осадкам источники расходятся: Гидрометцентр России прогнозируют небольшие дожди во вторник, среду и пятницу; Гисметео обещает ливни с грозой в конце недели; ЯндексПогода не ожидает осадков вообще.

По сообщению Челябинского гидрометеоцентра, сегодня на территории области возможны грозы и местами кратковременные дожди.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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