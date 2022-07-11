российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 июля 2022, 13:11 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

Челябинским предпринимателям предложили защиту от киберрисков

МегаФон запускает комплексное решение по кибербезопасности.

МегаФон открывает коммерческий Центр обеспечения информационной безопасности (Security Operations Center, SOC). Используя новейшие технологии мониторинга и управления инцидентами, специалисты компании в режиме реального времени могут отслеживать и моментально реагировать на кибератаки как извне, так и внутри инфраструктуры клиентов.

SOC МегаФона – комплексное решение, которое обеспечивает проактивную защиту компаний от всех типов современных киберрисков и позволяет своевременно реагировать на инциденты, которые потенциально могут нанести финансовый или репутационный вред. Программные средства мониторинга можно развернуть как на инфраструктуре заказчика, так и по облачной модели, если клиент не готов тратить дополнительные серверные ресурсы.

В список дополнительных услуг входит проактивный поиск угроз, сканирование на уязвимости, расследование инцидентов и др. Для многих клиентов использовать такой комплекс услуг удобнее, чем отдельные специализированные решения для защиты и собственную круглосуточную линию специалистов информационной безопасности.

«После того, как в первом квартале ряд иностранных вендоров ушли с российского рынка, а число и интенсивность кибератак увеличились в разы, мы видим кратный рост обращений клиентов за решениями в области информационной безопасности. За поддержкой к специалистам МегаФона обращаются компании из разных секторов: так, 72% новых клиентов представляют коммерческие организации, в том числе промышленные предприятия, банки и ритейл, 25% – государственные учреждения, 3% – медиа», – говорит директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.

Структура SOC базируется на программных решениях лидеров рынка и собственных разработках МегаФона. Центр сертифицирован в полном соответствии с требованиями ФСТЭК и ФСБ России. Использование отечественного ПО позволяет Центру решать задачи по обеспечению информационной безопасности не только бизнеса, но и заказчиков из госсектора.

Решения МегаФона позволяют блокировать как массовые, так и целевые атаки, коммерческий SOC является логическим продолжением развития этой экосистемы. Сервис может быть представлен как отдельно, так и интегрирован с другими решениями МегаФона. Например, SOC может стать одной из базовых услуг для клиентов, которые развернули свою инфраструктуру в «МегаФон Облаке». Услугами SOC уже начали пользоваться ряд крупных государственных и корпоративных заказчиков.

МегаФон развивает направление кибербезопасности более 10 лет. Компания обслуживает свыше 2000 клиентов финансового, промышленного, розничного и других секторов, а также государственных организаций. Самой большой популярностью у клиентов, помимо защиты от DDoS-атак, пользуется сервис WAF (Web Application Firewall), который обеспечивает непрерывную защиту веб-приложений и данных пользователей, а также обучающая платформа Security Awareness, проверяющая знания сотрудников в том числе через симуляцию фишинговых атак.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,