В Челябинске открывается движение трамваев по Ленинградскому мосту

В Челябинске возобновляется движение трамваев по Ленинградскому мосту.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с пятницы, 15 июля, по прежним маршрутам начнут ходить трамваи №15 и №18.

Трамвай № 15 будет вновь следовать от улицы Чичерина через улицу Горького до ЧТЗ (и обратно), а № 18 – от ЧМК через улицу Горького до улицы Чистопольской (и обратно).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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