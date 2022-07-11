В Челябинской области отмечается рост зарегистрированной преступности

Число зарегистрированных преступлений в Челябинской области по итогам 1 полугодия (по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом) выросло на 3,1% и составило 32 тысячи 372. Об этом сообщила прокуратура региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отмечается, что раскрываемость в 1 полугодии 2022 года возросла на 2% и составила 56,6% от общего количества зарегистрированных преступлений. При этом снизилось число общественно опасных деяний, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью – на 7,8%, в том числе со смертельным исходом – на 5,3%, хищений чужого имущества на 2,3%, краж автомобилей – на 47,9%, грабежей и разбоев – на 26,0% и 29,7% соответственно, дорожно-транспортных происшествий при нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека, – на 30,6%.

Отметим, что прокуратура не сообщает о снижении количества убийств, преступлений в отношении несовершеннолетних и преступлений коррупционной направленности. Зато приводит любопытную цифру: удельный вес преступлений в регионе составил 3,2% от общего количества всех зарегистрированных преступлений в Российской Федерации (1млн 3 тыс 645). Удельный вес южноуральцев от общего числа всех жителей России составляет 2,37%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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