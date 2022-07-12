12 июля ожидаются следующие события – Челябинск

12.07.2022, вторник
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11:00 Челябинск – Рабочий выезд по вопросам строительства дорог и капитального ремонта жилого фонда с участием главы Челябинска Натальи Котовой (отъезд в 10:45 от администрации города, пл. Революции, 2)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция и.о. ректора ЮУрГУ Александра Вагнера (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красной, 4, шестой этаж)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная информационному продвижению туризма в Челябинской области, с участием директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Натальи Диской, завсектором отдела краеведения ЧОУНБ Марины Дубровиной и сотрудника Центра межкультурных коммуникаций ЧОУНБ Екатерины Сторублевой (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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17:00 Челябинск – Семинар эксперта в области электронной коммерции Ярослава Егорова «Бизнес на сайтах без программирования» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, второй этаж, каб. 1)
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19:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «По улице Ивановской» в рамках проекта «Прогулки по Челябинску» (встреча возле памятника Сергею Прокофьеву напротив концертного зала, перекресток улиц Труда и Кирова)
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